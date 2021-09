Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: il commento di Confcommercio

“L’estensione della certificazione verde in ambito lavorativo pubblico e privato e l’esclusione di costi a carico delle imprese per i tamponi sono scelte che completano l’impegno organizzativo e di investimenti messo in campo dalle aziende per la tutela della salute di chi vi opera in ottemperanza ai protocolli sulla sicurezza rispetto alla pandemia Covid-19 e alle linee guida delle Regioni per le diverse attività economiche“.

Questo il commento di Confcommercio Grosseto sulla misura annunciata e che entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre.

Dall’associazione di categoria aggiungono: “Sicuramente non sono poche le problematiche da affrontare, viste anche le numerose telefonate che ci stanno arrivando in queste ore da parte degli imprenditori del territorio. Occorrerà infatti un’attenta programmazione delle vaccinazioni. Sulla scorta del testo definitivo del provvedimento, andranno comunque valutati gli aspetti organizzativi in materia di gestione dei controlli e le previsioni concernenti l’attivazione di contratti di sostituzione nelle imprese con meno di 15 dipendenti”.

L’auspicio di Confcommercio “E’ che possa essere rapidamente colmato il divario ancora esistente per raggiungere l’immunità sociale necessaria per scongiurare nuove chiusure. Questo deve essere il primo obiettivo: tutelare il diritto al lavoro“.