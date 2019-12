Taxi, Confartigianato: “Bene modifiche al regolamento comunale, accolte le nostre richieste”

“Confartigianato prende atto e ringrazia il Consiglio comunale di Grosseto per aver colto le nostre sollecitazioni relativamente alla validità della licenza d’esercizio per il servizio pubblico non di linea“.

Il segretario di Confartigianato Mauro Ciani plaude così alla decisione dell’amministrazione di andare incontro alle richieste più volte sottoposte ai referenti locali, relative alla problematica in questione.

“Con la delibera che la licenza ha validità illimitata ed è sottoposta periodicamente e comunque entro il 31 dicembre di ogni quinquennio a verifica da parte dell’amministrazione comunale, che ha rilasciato il titolo, il Consiglio comunale ha dimostrato di aver compreso la fondatezza delle nostre richieste – sostiene Ciani -. Con questo atto, n. 130 del 29 novembre 2019, già a partire da quest’anno viene abolito l’obbligo del rinnovo annuale della licenza con l’apposito visto da parte del dirigente competente da apporsi entro il 15 dicembre. Una delibera che dimostra la volontà del Consiglio di ascoltare la voce di Confartigianato, sempre attenta a quelle che sono le nuove esigenze e difficoltà delle piccole e micro imprese del territorio“.

“Attendiamo ora che la stessa apertura venga rivolta – prosegue Ciani – anche agli altri punti richiesti, come l’abolizione dello stallo all’ospedale per inserire un posto aggiuntivo alla stazione; la possibilità di avere un veicolo sostitutivo in caso di malfunzionamento per più di 7 giorni di quello principale; aumentare il corrispettivo della corsa minima; fornire il piano dei voli dell’aeroporto e sgravi per i taxi rosa e giovani. Una sensibilità, quella dimostrata dall’amministrazione, che apprezziamo e verso la quale, come sempre, garantiamo la nostra disponibilità al fine di far crescere questo territorio“.