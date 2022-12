Regali di Natale, l’appello di Confartigianato: “Acquistiamoli dalle imprese locali”

“Scegliamo la qualità delle imprese artigiane locali, scegliamo il territorio”: Confartigianato Imprese Grosseto rinnova anche quest’anno l’appello a fare acquisti di Natale sul territorio per sostenere l’economia locale, scegliendo dei regali frutto del lavoro dei maestri artigiani.

Secondo lo studio sul Natale 2022, pubblicato a dicembre dal Centro Studi di Confartigianato, dal titolo “Un regalo di Natale a valore artigiano“, si colgono segnali positivi di tenuta della domanda delle famiglie, nonostante l’elevata inflazione causata dalla crisi energetica.

In Italia si stima a dicembre una spesa totale in prodotti e servizi regalabili a Natale pari a 22.733 milioni di euro di cui quasi due terzi (66,3%) in prodotti alimentari e bevande, pari a 15.067 milioni di euro. I prodotti maggiormente scelti come regalo, oltre a quelli del settore alimentare e delle bevande, sono moda e gioielleria, mobili, tessili per la casa, cristalleria, stoviglie e utensili domestici, utensili e attrezzature per casa e giardino, giochi, giocattoli, articoli sportivi, libri, articoli di cartoleria e materiale da disegno.

Sono 304.824 le imprese artigiane operanti in 47 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale, pari al 30,6% delle imprese artigiane italiane: queste imprese danno lavoro a 907.358 addetti cioè ad un terzo (34,8%) degli addetti dell’artigianato nazionale.

Lo studio analizza anche la spesa per acquisti di Natale per territorio: la stima del mese di dicembre per la Toscana è di 1.448 milioni di euro. Per la provincia di Grosseto la spesa stimata nel mese di dicembre in prodotti alimentari e bevande e in altri prodotti e servizi tipici del Natale è di 92milioni di euro.

“Scegliere le aziende del territorio per i regali di Natale significa fare acquisti consapevoli – afferma Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – che riconoscono l’importanza di un’adeguata remunerazione del lavoro. Significa scegliere la filiera corta e i prodotti enogastronomici d’eccellenza realizzati in provincia di Grosseto. Fare acquisti di prossimità significa anche avere un’attenzione particolare al tema energetico e ambientale, significa sostenere il tessuto economico locale fatto di piccole e microimprese, i dipendenti e le loro famiglie, e quindi contribuire al benessere della comunità e alla sua esistenza stessa. Significa inoltre, contribuire a mantenere sul territorio la cultura artigiana del saper fare, dell’aggiustare e del costruire e di poterla tramandare alle generazioni future.”