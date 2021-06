Bollette elettriche, Confartigianato: “Importanti novità per le piccole imprese”

“Forse non tutti lo sanno ma sono in arrivo delle novità in merito alle bollette per le piccole imprese; per questo, come Confartigianato, siamo pronti a dare aiuto agli imprenditori che ne avessero bisogno“.

Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Grosseto, chiarisce le novità che saranno in vigore dal 1° luglio, relativamente alle bollette elettriche e, per eventuali chiarimenti, mette subito a disposizione i professionisti dell’associazione.

“La legge – spiega Ciani – ha stabilito che, dal primo luglio 2021, tutte le piccole imprese e alcune microimprese devono rifornirsi nel mercato libero dell’energia elettrica. Per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze Arera ha introdotto il Servizio a tutele graduali”.

“Devono passare al mercato libero – precisa il segretario – le piccole imprese, cioè quelle che hanno un numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro, che sono titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione (in bolletta: BT) e solamente le microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e che hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e che sono titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a15 kW. Per i consumatori domestici e le restanti microimprese la scadenza è fissata al 2023″.

“Le piccole imprese e le microimprese che non hanno ancora scelto una fornitura nel mercato libero entrano automaticamente nel Servizio a tutele graduali – aggiunge Gianluigi Ferrara, responsabile sportello energia di Confartigianato Imprese Grosseto –. A tutti ricordiamo che la nostra associazione, attraverso il proprio Consorzio CEnPI, è in grado di dare tutta l’assistenza necessaria. I nostri professionisti sono a disposizione per chiarimenti o suggerimenti allo 0564.419606″.