Aumenti energia elettrica, Confartigianato: “Le imprese rischiano il tracollo”

“Occorre intervenire subito per scongiurare gli aumenti sui prezzi dell’energia, altrimenti molte delle nostre imprese rischiano il tracollo“.

Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Grosseto, lancia un appello accorato al Governo affinchè non vi sia la tanto annunciata stangata elettrica: questi aumenti infatti si inserirebbero in un mercato, quello maremmano ma più in generale italiano, già gravato da costi superiori rispetto alla concorrenza.

“Vale ricordare, come più volte lo abbiamo fatto noi di Confartigianato – puntualizza Ciani –, che le piccole imprese italiane pagano già il prezzo dell’energia più alto d’Europa, superiore del 18,1% rispetto alla media dell’Unione Europea. Ulteriori rincari, come annunciato dal Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, metterebbero ko i nostri imprenditori, penalizzati anche dai continui aumenti delle materie prime“.

“Vanno bloccati gli aumenti per le imprese e le famiglie che si trovano ancora nel mercato tutelato dell’energia e va ridotto il peso della componente fiscale sulla bolletta elettrica delle piccole imprese. Il prezzo finale dell’elettricità per le piccole imprese – precisa Ciani – è gonfiato soprattutto dagli oneri fiscali e parafiscali che, per la fascia di consumi fino a 20MWh, sono maggiori del 36,2% rispetto a quelli applicati nella media dei Paesi dell’Eurozona. Vi è poi un meccanismo assurdo secondo il quale meno consumi, più paghi. Le più penalizzate sono le piccole imprese in bassa tensione che, a fronte di una quota di consumi energetici del 24,5%, sono costrette a pagare il 33,2% della componente degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica. Mentre per le grandi aziende energivore con il 14,7% dei consumi la quota degli oneri generali di sistema scende al 9,2%“.

“Si tratta – sottolinea Ciani – di uno squilibrio incomprensibile che costringe i piccoli imprenditori a caricarsi i costi degli altri utenti. Il Decreto Sostegno bis ha avviato una riduzione degli oneri generali di sistema nelle bollette delle piccole imprese. Attendiamo di vederne gli effetti per far calare il costo dell’energia, che compromette la competitività delle nostre aziende e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa. In ogni caso, il meccanismo degli oneri generali di sistema va completamente ripensato, da un lato ripartendo in modo più equo il peso degli oneri tra le diverse dimensioni d’azienda, dall’altro spostando parte del peso dalla bolletta alla fiscalità generale“

Il segretario di Confartigianato conclude ricordando che il suddetto aumento non riguarda i clienti CEnPi che, già da gennaio, pagano prezzi più convenienti e aggiunge “I clienti CEnPI nel 2021 stanno pagando l’energia e il gas a prezzi inferiori a quelli di ora e anche per il 2022 il Consorzio sta monitorando il mercato per consentire il più possibile alle aziende di non dover sopportare altri costi, tenendo presente che a guidare gli andamenti sono molto spesso dinamiche complesse e globali“