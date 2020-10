Energia e gas, Confartigianato: “Maggior tutela aumenta i prezzi”

“Come ogni autunno, anche quest’anno arrivano purtroppo i rincari sulle bollette di luce e gas“.

A dichiararlo è Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto, che ricorda come, finita la fase emergenziale dovuta al Covid, i clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela dovranno fare i conti con i nuovi rincari.

“In base a quanto comunicatoci dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – aggiunge Ciani –, dal 29 settembre le bollette dell’elettricità aumenteranno del 15,6% e del 11,4% quelle del gas metano. Per andare incontro alle esigenze di nostri associati Confartigianato Grosseto ha da tempo costituito uno sportello energia chiamato C.En.P.I, con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas e garantire la riduzioni dei costi energetici e un controllo costante sulla correttezza del servizio reso”.

“In altre parole – spiega Ciani –, i clienti forniti tramite il consorzio di Confartigianato non subiranno tale rincaro, avendo in larga maggioranza un prezzo fisso. Nel corso del 2020 le aziende associate hanno infatti beneficiato di riduzioni sulle voci ‘oneri di sistema’ relativamente alle bollette energia di maggio-giugno-luglio. Queste misure, fortemente richieste da Confartigianato, sono successivamente state decise dallo stesso Governo. Scopo principale dello sportello C.En.P.I è infatti quello di far risparmiare chi si rivolge a Confartigianato garantendo una difese dalle insidie del mercato. Nel 2019 le imprese fornite hanno risparmiato oltre 6 milioni di euro sull’energia e quasi 800mila euro sul gas metano“.

“Per la precisione – chiarisce il segretario –, i conteggi sono stati fatti su contratti a prezzo fisso sullo stesso periodo di fornitura con riferimento alle offerte PLACET a prezzo fisso 12 mesi dei 5 maggiori operatori pubblicate sul Portale Offerte del giorno 30 novembre 2018. Va anche ricordato che lo sportello in questione offre una consulenza personalizzata, un preventivo di risparmio gratuito confrontando le offerte, la stipula dei nuovi contratti e la disdetta dei contratti precedenti, una scheda di rendicontazione annuale dei risparmi conseguiti, la gestione delle variazioni del punto di prelievo o punto di riconsegna e la risoluzione eventuali problematiche. Inoltre, per il 2021, C.En.P.I prevede per i propri clienti una riduzione delle tariffe di circa il 15% dopo che già dal 2019 al 2020 le stesse erano scese rispettivamente del 13% per l’energia e del 17% per il gas metano”.

“Oggi – conclude Mauro Ciani – si intravede la fine della maggior tutela e C.En.P.I, con la forza dei suoi 30.000 clienti e gli oltre 750 sportelli Confartigianato, è già pronta a raccogliere questa fida per tutelare le aziende e le famiglie che continuano a voler un rapporto franco, sicuro e di trasparenza con i propri fornitori“.