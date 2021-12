Confagricoltura in lutto: è scomparso l’ex presidente Giovanni Battista Vivarelli Colonna

Confagricoltura Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Battista Vivarelli Colonna, padre del sindaco di Grosseto Antonfrancesco.

Si tratta di un personaggio di grande importanza per l’associazione e per tutto il mondo agricolo. Ricordiamo infatti che è stato per due mandati presidente di Confagricoltura Grosseto, l’ultimo dei quali terminato nel 1998.

Membro della Giunta nazionale di Confagricoltura, Giovanni Battista Vivarelli Colonna ha ricoperto anche il ruolo di presidente di Coagri. La sua era una voce autorevole e preparata, capace di scelte e decisioni che hanno influenzato la Confagricoltura di oggi.

Si tratta dunque di una quelle figure che hanno significato tanto per l’associazione, che l’hanno fatta crescere e contemporaneamente hanno permesso a tutta l’agricoltura maremmana di poter svilupparsi e diventare un insieme variegato di peculiarità, apprezzate in tutto il mondo. Oggi Confagricoltura ne piange la scomparsa ed esprime la sua vicinanza alla famiglia.