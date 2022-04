Stalking e diffamazione aggravata: condannata la “Iena maremmana”

Questo pomeriggio, Lorenzo Mancineschi, 51 anni, conosciuto come la “Iena maremmana”, è stato condannato dal Tribunale penale di Grosseto in composizione monocratica, nella persona del dottor Marco Bilisari, alla pena di un anno e un mese di reclusione e a 5.000 euro di multa per i reati di stalking e diffamazione aggravata, nonché di esercizio abusivo della professione giornalistica.

Con lui, condannata anche la compagna dell’epoca, Susanna Efisietta Gorgone, di 56 anni, alla pena di un mese e 3.000 euro di multa per minaccia aggravata e diffamazione.

L’uomo aveva aperto una pagina Facebook nella quale postava video e commenti su vicende locali. Oltre alla diffamazione è stato anche condannato per stalking, poiché postando video e commenti molesti aveva creato uno stato di ansia e di paura per la l’incolumità della destinataria degli stessi.

L’uomo è stato condannato anche a ad una provvisionale con cui risarcire le vittime dei reati per cui è stato condannato. L’importo dei risarcimento ammonta a €30.000,00 e al suo pagamento è subordinata la sospensione condizionale della pena.