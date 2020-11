Il Comune assume 15 vigili urbani a tempo indeterminato: come candidarsi

Verrà pubblicato domani, primo dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso per la copertura di 15 posti a tempo pieno e indeterminato per agente di polizia municipale, categoria C, posizione di accesso C1, come approvato con le determinazioni dirigenziali numero 2162/2020 e numero 2277/2020.

Il bando sarà consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” – “Concorsi” e nel servizio “Concorsi” nella homepage.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online e saranno accettate dalla piattaforma telematica dal primo dicembre (data di pubblicazione degli estratti dei bandi nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 94 del 1° dicembre 2020) al 31 dicembre.