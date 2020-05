Vigili del Fuoco: bando per 87 posti nella qualifica di vicedirettore, ecco come partecipare

La Direzione centrale per l’amministrazione cenerale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi ed esami – del 12 maggio, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni specificate, dal 13 maggio e fino all’11 giugno 2020.