“Trasforma il finale”: ecco il concorso letterario della Biblioteca della Ghisa dedicato ai bambini

La Biblioteca della Ghisa di Follonica apre le porte a un nuovo concorso di lettura-scrittura dedicato ai bambini fino ai 14 anni dal titolo “Trasforma il finale“.

Chi vuole partecipare potrà prendere un libro in prestito dalla Sala Ragazzi (ovviamente è necessaria l’iscrizione, gratuita, alla Biblioteca della Ghisa), leggerlo e trasformare il finale, ovvero scrivere un finale alternativo, frutto della fantasia del giovane lettore e ovviamente diverso da quello scritto dall’autore del libro.

Le regole sono semplici, ma ferree: dovrà essere scritta almeno una pagina al Pc oppure a mano (in bella calligrafia); la pagina dovrà essere consegnata in biblioteca o spedita per mail all’indirizzo biblioteca@comune.follonica.gr.it. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare l’allegato. Ci saranno sorprese per tutti i partecipanti e coloro che avranno scritto i finali più avvincenti e originali riceveranno un premio speciale.

Informazioni ai numeri 0566.59246 e 0566.59005