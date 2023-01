“Sulla strada… per non dimenticare!”: torna il concorso dedicato agli studenti

Il Forum del Volontariato, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato l’edizione 2023 del concorso dedicato alla sicurezza stradale, dal titolo “Sulla strada… per non dimenticare!“. Il concorso, arrivato alla sua seconda edizione, è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Follonica e c’è tempo fino al 31 marzo per presentare gli elaborati.

Il tema del concorso “Sulla strada …per non dimenticare!” per l’anno 2022/23 ha come oggetto la realizzazione di una locandina-poster sul tema della sicurezza stradale o di un elaborato scritto.

Gli obiettivi del concorso sono la sensibilizzazione della comunità di Follonica al tema della sicurezza stradale, la sensibilizzazione dei giovani all’educazione stradale e alla conseguente assunzione di comportamenti e stili di vita corretti e l’attivazione dei giovani a rendersi promotori del messaggio veicolato dal bando, attraverso la loro creatività e le loro idee.

La valutazione dei lavori verrà effettuata da una commissione composta da tre membri del Forum, un membro dell’amministrazione comunale e un membro della Polizia municipale. Per il primo posto è stato stanziato un premio di 300 euro, per il secondo 200 euro e per il terzo 100 euro.

La traccia del concorso è la seguente: “Le strade da sempre sono espressione di progresso e vicinanza tra le persone. Oggi per motivi diversi – eccessivo numero di veicoli, mancanza di regole idonee, comportamenti individuali scorretti – la strada spesso diventa luogo di sofferenza e di tragedie. Partendo dalla tua esperienza o da quella di amici o persone a te vicine, racconta, rappresenta un episodio o fatti che in qualche maniera hanno sconvolto la tua vita e fatto maturare un tuo pensiero sulla sicurezza stradale“.

«Anche quest’anno ringraziamo il Forum del Volontariato per il concorso che mette al centro il tema della sicurezza stradale – commenta il sindaco Andrea Benini –. Durante l’emergenza sanitaria il Forum ha lavorato molto, proprio perché sono aumentati i bisogni delle persone. Questo non ha però impedito di dare spazio anche al concorso dedicato alla sicurezza sulla strada. Un concorso che ha il merito di dare voce alle ragazze e ai ragazzi, stimolandoli a elaborare un pensiero proprio su questioni importanti, ma che spesso vengono trascurate».

«Leggendo gli elaborati del 2022, sono emerse tante sensibilità diverse – commenta l’assessore Mirjam Giorgieri – e le ragazze e i ragazzi hanno dato dimostrazione di essere in grado di approfondire questi temi con consapevolezza e interesse. Ci sono stati elaborati più scientifici, con dati e statistiche, ed elaborati dove sono state raccontate esperienze personali, infine ci sono stati lavori molto interessanti di pura invenzione, legati comunque al tema indicato. La forza di questo concorso risiede proprio in questo: nel dare la possibilità agli studenti e alle studentesse di esprimersi in molti modi, affrontando però un unico tema».

Questa mattina Sergio Pieri ha anche presentato la pubblicazione che è stata realizzata dal Forum del Volontariato, dal titolo “La sicurezza stradale inizia da te. Fermati. Pensa. Guida. Ama” che raccoglie i lavori dell’edizione 2021-2022 del concorso “Sulla strada per non dimenticare”.