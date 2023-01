Concorso della Polizia Municipale, il Comune: “A breve la pubblicazione”

Il Comune di Follonica, come tutti i Comuni italiani, sta attraversando una fase di grande riforma dei sistemi di accesso alla Pubblica Amministrazione e, per questo motivo, la pubblicazione dei bandi di concorso e delle graduatorie ha subito dei rallentamenti. Sono infatti in fase di aggiornamento le disposizioni in materia di concorsi pubblici.

Per quanto riguarda la pubblicazione del bando per l’assunzione di nuovi vigili urbani nel Comune, anch’essa ha subito rallentamenti proprio per le novità intercorse.

Come previsto, fino al 31 dicembre 2022 gli enti locali si sono serviti della Gazzetta Ufficiale per le comunicazioni. Lo scorso novembre il Comune di Follonica ha quindi richiesto la pubblicazione del bando in questione, ma la Gazzetta ha risposto che la prima data utile sarebbe stata a gennaio 2023. Questo ha complicato la procedura, proprio perché la Gazzetta Ufficiale non sarebbe più stata valida e le nuove disposizioni, in quel momento, non erano ancora certe, mancando ancora il decreto attuativo della Funzione Pubblica per il nuovo portale del reclutamento.

L’amministrazione comunale ha quindi scelto di attendere le disposizioni ufficiali, onde evitare di avere una graduatoria esposta al rischio di censure.

«Questa graduatoria sarà utilizzata anche nei prossimi anni, è una vera e proprio risorsa per il Comune di Follonica – spiega il sindaco Andrea Benini –: era quindi indispensabile che fosse inattaccabile. Abbiamo ritenuto che fosse meglio aspettare qualche mese, piuttosto che azzardare una pubblicazione non conforme in materia di concorsi pubblici».