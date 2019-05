“La mia arte per le Mura”: ecco i vincitori del concorso di pittura

Sabato 25 maggio, si è tenuta da parte dell’Istituzione “Le Mura”, in collaborazione con Aagf, presso la cinta muraria di Grosseto, un’estemporanea di pittura, dove 20 artisti si sono cimentati, con le più svariate tecniche (olio, stucco, acquerelli etc.), con il loro ingegno e la loro fantasia, a dipingere, in una giornata fortunatamente di sole, alcuni scorci delle Mura di Grosseto.

L’evento è stato molto apprezzato ed ha visto una notevole partecipazione anche tra i cittadini ed i turisti, che hanno ammirato il nostro monumento più significativo “colorato” dalla creatività dei numerosi pittori.

I tre vincitori, giudicati da una giuria composta dal presidente dell’Istituzione “Le Mura” Alessandro Capitani, dal presidente dell’Agaf Gennarino Salvo e dal critico d’arte Mauro Papa, sono:

1° classificato: Giancarlo Mora;

2° classificato: Loreno Martellini;

3° classificato: Alessandra Pacini.

I premiati hanno ricevuto dei doni gentilmente omaggiati da Simply Market Via Einaudi, La Maremmana Caseificio Inno al Sole, Gioielleria Cocchia, Cantina I Vini di Maremma, Caseificio Il Fiorino, I Pescatori di Orbetello.

Dato il successo della manifestazione, l’appuntamento sarà nuovamente rinnovato anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici cittadini