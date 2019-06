Concorso “Palmiero Giannetti”: agli Industri si esibiscono i migliori allievi dell’istituto musicale

I migliori allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” e delle scuole convenzionate sul palco del Teatro degli Industri per una borsa di studio.

L’appuntamento con la quindicesima edizione del concorso intitolato alla memoria di Palmiero Giannetti è per giovedì 20 giugno a partire dalle 20.45 (ingresso libero): in programma tante esibizioni e la cerimonia di premiazione in una serata da non perdere, promossa dall’istituto musicale di Fondazione Grosseto Cultura.

«Come da tradizione – dichiara Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Giannetti – questo appuntamento chiude la stagione. Anche l’annata 2018/2019 è stata ricca di soddisfazioni e in seguito alle selezioni siamo particolarmente orgogliosi di presentare, anche quest’anno, tantissimi giovani talenti che hanno avuto la possibilità di coltivare le loro capacità grazie ai nostri docenti e che ci auguriamo possano farlo sempre più in futuro. Anche per questo saranno utili le borse di studio offerte da Lions Club Grosseto Host e Fondazione Fiorilli».

I vincitori sono stati scelti in base alla selezione operata da una commissione interna composta da Antonio Di Cristofano (presidente dell’Istituto Giannetti), Sabrina Savelli (docente dell’Istituto Giannetti) e Giuliano Parlanti (presidente del Lions Club Grosseto Host).

Ecco il programma della serata con i vincitori selezionati nelle varie categorie. Al Teatro degli Industri si comincerà con l’esibizione delle scuole medie a indirizzo musicale, con il gruppo orchestrale dell’Istituto secondario di primo grado Grosseto 1 “Leonardo Da Vinci”, diretto dal docente Danilo Martolini; poi i solisti fino a 11 anni (Lavinia Fusco, Marco Roggiapane, Matilde Volpe), i solisti da 12 a 14 anni (Beatrice Ceccarelli, Miguel Clementi), le formazioni cameristiche, con giovani musicisti fino a 11 anni (Matilde Volpe e Miguel Clementi), il Liceo musicale del Polo Bianciardi (un trio vocale con Britney Bricherasio, Federica Molinaro e Marta Ricciardi), i solisti da 15 a 18 anni (Daniele Greco e Alessio Tonelli), i solisti da 18 anni in poi (Lorena Moretti) e infine la categoria riservata alle scuole elementari, con il gruppo orchestrale dell’Isituto comprensivo Grosseto 4 diretto dalla docente Laura Bianchi. A loro le borse di studio offerte dal Lions Club Grosseto Host e dalla Fondazione Fiorilli.

Per informazioni è possibile chiamare l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, in via Bulgaria 21 a Grosseto, (telefono 0564.453128).