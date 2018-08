“Amori sui generis”: ecco il concorso letterario della città di Grosseto. Come partecipare

Era stato annunciato lo scorso 21 maggio, in occasione della presentazione alla stampa e alla cittadinanza dell’associazione Letteratura e dintorni, ed ecco che la promessa è stata mantenuta. Anche la città di Grosseto avrà il suo concorso letterario.

“Abbiamo scelto il titolo ‘Amori sui generis’ su proposta di uno dei soci fondatori, l’attore e regista Giacomo Moscato, che lo ha ripreso dal suo omonimo spettacolo teatrale”, afferma Dianora Tinti, presidente di Letteratura e dintorni.

“L’originalità del premio – continua Dianora Tinti – sta proprio nel suo tema: l’amore. Ci siamo voluti mettere alla prova nell’ardua impresa di trattare uno dei temi più nobili della letteratura, perché per molto tempo i romanzi dove si parla d’amore sono stati vittime di pregiudizi e considerati quasi di serie B. Nel corso dei secoli tantissimi, invece, sono stati gli scrittori che si sono cimentati nel genere, da Saffo a Ludovico Ariosto, da Charles Baudelaire a Umberto Eco, passando per Shakespeare, Emily Brontë, Elsa Morante o Lev Tolstoj tanto per citarne alcuni”.

Durante la conferenza stampa, sono stati svelati i dettagli del premio che sarà consegnato la prossima primavera nei rinnovati locali della biblioteca comunale Chelliana che, nel frattempo, sarà tornata nella sua sede storica a Palazzo Mensini.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di Letteratura e dintorni, sapere di persone che si adoperano per far rivivere culturalmente Grosseto ci rende orgogliosi – ha affermato Luca Agresti, vicesindaco e assessore alla cultura di Grosseto – e ancora di più se ciò avverrà nella sede originaria della biblioteca Chelliana che speriamo possa diventare un punto di riferimento per la cultura cittadina tutta, radunando questa come altre iniziative sul territorio. Con la biblioteca, e con Anna Bonelli che ne è la direttrice, stiamo lavorando alla migliore riuscita dell’evento che offrirà molte sorprese”.

Anche Olga Ciaramella, consigliera provinciale sempre molto sensibile ai temi del sociale e della cultura, ha supportato con entusiasmo l’iniziativa.

“L’obiettivo del premio – spiega il vicepresidente dell’associazione Carlo Legaluppi – è quello di premiare la scrittura nelle sue varie forme e le opere più meritevoli tra narrativa, racconti e poesia. Il filo conduttore, al di là del genere letterario che li attraverserà tutti, dovrà essere un sentimento d’amore (o una passione) molto forte, capace di dominare completamente una o più persone: platonico, spirituale, sensuale, romantico, materno, filiale, fraterno, coniugale, di amicizia, rivolto verso se stessi come manifestazione di egoismo e di egocentrismo, amor proprio, per un ideale, per la solidarietà, passione per lo sport, per le arti, per il gioco o per altro.”

Le opere potranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo premiogrosseto@letteraturaedintorni.it entro il 31 dicembre 2018 secondo il regolamento. La quota di partecipazione è di 20 euro (i detenuti sono esentati).

Oltre a Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto e biblioteca Chelliana di Grosseto, tantissimi già gli sponsor e i patrocini: Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, Hotel Miramare di Castiglione della Pescaia, Tenuta Montauto, Mantellassi Vini, Castello Banfi, Biscottificio Corsini, Banca Tema, Grappe Nannoni, Edicola Acustica di Grosseto, Pietro Corridori pittore, Doriana Melosini ceramista, Armando Orfeo pittore, Arte studio, Tv9 Telemaremma, MaremmaInforma, Maremma Magazine, Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio, Avis Grosseto, Avis comunale Massa Marittima, Mosaico del Volontariato, Commissione provinciale pari opportunità, Pro Loco Grosseto, Pro Loco Marina e Principina, Comune di Grosseto, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Roccastrada, Comune di Campagnatico, Comune di Manciano, Comune di Massa Marittima, Comune di Castiglione della Pescaia, Città di Massa Marittima.

Il logo del concorso (nella foto) è opera di Vanessa Legaluppi.

Premi: assegni in denaro, creazioni originali realizzate espressamente per l occasione da artisti di fama, soggiorni in strutture turistico/ricettive della provincia di Grosseto, trofei, prodotti tipici di primarie aziende di rilevanza nazionale e internazionale e visite guidate con degustazione presso le stesse.

Le opere edite prime classificate saranno inoltre recensite nel blog Letteratura e Dintorni, promosse nei mensili Maremma Magazine e Maremma Informa, nonché da EdicolAcustica di Grosseto.

Ai due vincitori della categoria “libro inedito” sarà assicurata la pubblicazione gratuita dell’opera in uno dei marchi del Gruppo Editoriale Alter Ego e della Pegasus Edition.

Saranno inoltre attribuiti premi della giuria e menzioni d’onore alle opere che si saranno particolarmente distinte in ogni categoria.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti potranno essere reperiti nella pagina Facebook www.facebook.com/premiogrossetoamorisuigeneris e sul sito www.letteraturaedintorni.it o si potranno richiedere all’indirizzo e-mail premiogrosseto@letteraturaedintorni.it.