Concorso per Collaboratore tecnico, le domande entro il 3 giugno

C’è tempo fino al 3 giugno per fare domanda per il concorso da “Collaboratore tecnico” (categoria B3) per il Comune di Grosseto.

La precedente scadenza è stata infatti prorogata sulla base delle disposizioni per il contenimento del virus Covid-19.

Sono messi a concorso 6 posti a tempo pieno e indeterminato per personale con funzioni prevalenti di addetto ai servizi logistici e tecnico-manutentivi del patrimonio comunale.

L’avviso e tutta la documentazione sono pubblicati nel sito del Comune di Grosseto, nella sezione Servizi (Concorsi), nella Home page.

Info e bando: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/concorsi/.