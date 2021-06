“Città di San Vincenzo”: sei giovani pianisti maremmani sul podio del concorso nazionale

Si sono classificati al primo e al secondo posto, superando in bravura e in preparazione centinaia di coetanei pianisti. Sono tre ragazze e tre ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Pacioli” (la media di via Gorizia, Istituto comprensivo Follonica 1), che nei giorni scorsi hanno brillato alla rassegna nazionale musicale “Città di San Vincenzo“. Guidati dai loro docenti, i sei giovani pianisti si sono esibiti suonando perfettamente pezzi, anche complessi, della tradizione musicale.

“A causa delle restrizioni imposte dalla attuale pandemia – spiegano i docenti di musica della scuola ‘Pacioli’ – il concorso si è svolto a distanza con video registrati in cui i ragazzi si esibiscono al pianoforte. L’emozione, per noi e per i nostri alunni, è stata comunque fortissima”.

I sei campioni sono: Giulia Rombai e Giulio Guidi della classe I A (secondi classificati), per la II A Elena Niccolai (secondo premio) e Isal Laurini (primo premio), per la III A Caterina Bacconi (secondo premio) e Francesco Boffi (primo premio). E non solo. Per Francesco Boffi una menzione speciale: ha infatti ottenuto il punteggio di 98/100, praticamente un primo assoluto.

Da sempre la musica è uno dei punti di forza dell’Istituto comprensivo Follonica 1 e in particolare della scuola media “Pacioli”. Qui, infatti, è attivo un corso musicale (la sezione A) in cui sono impegnati docenti musicisti apprezzati e stimati a livello nazionale.