Suolo pubblico per i locali: procedura semplificata per altri sei mesi con canone standard

La Giunta comunale di Follonica ha autorizzato una proroga per il rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico per i locali che somministrano cibi e bevande fino al 30 giugno 2023. La decisione segue le linee indicate dalla legge Finanziaria, che ha prorogato di altri sei mesi il regime semplificato in materia di occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di pubblici esercizi. Una procedura che era stata introdotta durante la pandemia.

La proroga approvata dal Governo riguarda solo la possibilità di ottenere/mantenere l’occupazione di suolo pubblico con procedura semplificata (senza dover attendere il parere dei diversi soggetti ed uffici previsti dalla procedura ordinaria), ma non riguarda la gratuità della concessione. Le occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo, sono infatti adesso soggette al pagamento del canone unico. La tariffa nel 2022 era agevolata, quest’anno sarà regolare.

«Con questa delibera abbiamo di fatto confermato le disposizioni che riguardavano l’ampliamento del suolo pubblico per maggiore occupazione – spiega l’assessore al bilancio Francesco Ciompi –, un intervento che è stato fatto anche su richiesta degli operatori economici e tenendo conto dei principi già espressi dalle disposizioni nazionali».

«L’amministrazione comunale sarebbe intervenuta in questo senso a prescindere dalla proroga voluta dal Governo – spiega l’assessore al commercio Alessandro Ricciuti –: tutto questo, nell’interesse non solo dei commercianti ma dell’intera comunità. È giusto che questi spazi vengano concessi, ma con la tariffazione ordinaria, proprio perché siamo fuori dal momento storico della pandemia. Stiamo lavorando ad un nuovo strumento per regolamentare l’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali, in coerenza con le linee dei nuovi strumenti urbanistici in via di realizzazione».