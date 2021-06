“Voci e note del Sacro Cuore”: concerto d’organo nella basilica

Sabato 19 giugno, nella basilica del Sacro Cuore, al termine della Messa prefestiva delle 18.30, si terrà “Voci e note dal Sacro Cuore“, un omaggio alla musica dell’organo che per un po’ di tempo resterà muto. Per l’avvio, ormai prossimo, dei lavori al tetto della chiesa, infatti, sarà creata una copertura protettiva all’organo, che dunque non potrà essere utilizzato.

Suoneranno Alessandro Mersi, Silvia Giomi e Caterina Cellesi. Parteciperà anche la corale del Sacro Cuore, diretta dalla maestra Gabriella Corzani, che – accompagnata dall’organo – eseguirà alcuni canti. La partecipazione è aperta a tutti.