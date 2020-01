“Christmas Gospel”: concerto di Natale delle Vocal Sisters a Roccalbegna

Sabato 4 gennaio, a Roccalbegna, nella splendida cornice della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, concerto Gospel di Natale delle Vocal Sisters.

Le voci delle Sisters, guidate da Carla Baldini, prenderanno per mano l’ascoltatore per condurlo in un fantastico viaggio nella musica religiosa afro-americana.

Le Vocal Sisters interpretano con un sound unico i classici del genere (“Oh, Happy Day”, “Amazing Grace”, “Down by the Riverside”, “When the Saints go marchin’ in”, …) dando vita ad uno spettacolo coinvolgente, ricco di suggestioni sonore e coreografiche, che riesce a trasmettere tutta la spiritualità, la gioia e l’energia della musica religiosa afro-americana. Il programma del Christmas Gospel comprende anche alcuni classici motivi natalizi (“White Christmas”, “Silent night”, “Jingle Bell Rock”) reinterpretati negli arrangiamenti originali di Carla Baldini.

Le Vocal Sisters sono uno storico gruppo vocale italiano: dall’esordio nel 1995 come uno dei primi gruppi a cappella tutto al femminile, poi il premio Quartetto Cetra, le collaborazioni con miti del teatro italiano come Giorgio Albertazzi e Arnoldo Foà, le tournée in Italia ed all’estero con oltre 500 concerti all’attivo. Il gruppo è composto dalle cantanti Carla Baldini, Elena Bellini, Isabella Del Principe e Letizia Pieri; nello spettacolo “Christmas Gospel” le Vocal Sisters si avvalgono del solido sostegno ritmico del batterista e percussionista Francesco Favilli.

Quattro gli album all’attivo: “Africa in Maremma” (Art & Music Collection – 2000), la raccolta natalizia “Christmas is… Gospel & Spiritual” (M.A.P. – 2002), “Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra” (M.A.P. – 2006) e l’audio-book “Storie di Maremma”, interpretato insieme ad Arnoldo Foà, pubblicato nel 2015 a cura del Parco della Maremma in occasione del quarantennale.

L’appuntamento nella chiesa di Roccalbegna è alle 21. Il concerto – ad ingresso libero – è organizzato dalla Pro Loco locale.