Settima Onda in concerto: la cover band dei Nomadi in scena nel chiostro del teatro

Sabato prossimo, 24 luglio, alle 21.30 il chiostro del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita il concerto della Settima Onda, cover band dei Nomadi. Si tratta di un evento benefico, organizzato dall’associazione Forum per il volontariato patrocinato dal Comune di Follonica.

La serata, dal titolo “Per non dimenticare… in ricordo di Luciana Fratti”, dedicata alla memoria della follonichese, attivissima nel mondo del volontariato, scomparsa nel 2020 in seguito a un incidente, attraverso le canzoni dei Nomadi, vuole essere un momento di sensibilizzazione verso il tema della sicurezza stradale e per aiutare, nello stile del Forum per il volontariato, le associazioni del territorio che perseguono obiettivi umanitari.

L’associazione, insieme all’amministrazione comunale, è stata anche promotrice della manifestazione “Primavera del Volontariato“, ormai ferma da due anni a causa dell’emergenza sanitaria. L’evento era volto a sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’associazionismo e il volontariato sociale, con particolare riferimento a quelle associazioni che si occupano di solidarietà, soccorso, aggregazione, disabilità e protezione civile.

La band, che porterà sul palco del Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda le canzoni dei Nomadi, è composta da Daniele Giannella, Diego Salvadori, Massimiliano Tulipano, Walter Passetti, Sauro Gaggioli, Luciano Bellucci, Alessandro Costarelli e Luciano Giacomini.

Ingressi libero, prenotazione obbligatoria al numero 339.2022949.