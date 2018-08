Scarlino: la cover band dei Nomadi Settima Onda in concerto al castello

Una data dell’ultimo minuto quella aggiunta dai Settima Onda nel loro tour estivo in giro per la Toscana, che suoneranno il 12 agosto al castello di Scarlino. Due ore di intrattenimento ad ingresso libero in cui il gruppo suonerà i grandi successi dei Nomadi.

E’ la passione per la musica a far incontrare Ugo Fidanzi, Daniele Giannella, Diego Salvadori, Massimiliano Tulipano, Walter Passetti, Sauro Gaggioli, Luciano Bellucci, Alessandro Costarelli, Luciano Giacomini. Una delle migliori cover band dei Nomadi che dagli stessi famosi musicisti è stata riconosciuta ufficialmente nel 2006 e con loro ha suonato a Cesenatico nel 2013 per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario del gruppo. Un grande successo che li accompagna da ani e li ha portati ad esibirsi tra Toscana, Liguria e Umbria.

Il concerto al castello di Scarlino si terrà domenica 12 agosto alle 21. Dalle 20 sarà possibile cenare al chiosco che servirà panini con porchetta, prosciutto crudo, caponata e fontina, accompagnati dalla buonissima birra artigianale tutta follonichese In bocca al luppolo.