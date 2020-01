Un concerto e un seminario: doppio appuntamento alla scuola di musica “Chelli”

Due nuove iniziative in programma per la scuola di musica “Chelli”, gestita dalla omonima Fondazione diocesana.

Sabato 18 gennaio, alle 17, nell’auditorium San Paolo, nel palazzo del Seminario, in via Ferrucci 11, a Grosseto, Maurizio Cialfi (sax contralto) e Gabriele Venturi (fisarmonica, docente alla stessa scuola di musica Chelli) offriranno un concerto proponendo musiche di Bach, Piazzolla, Nino Rota, Brubeck, Monti e Giuliani.

Il sabato successivo, 25 gennaio, Mario Santi, musicoterapista, curerà il seminario su “Percorsi operativi per favorire l’inclusione e il buon clima della classe tramite la musica”. L’iniziativa è in collaborazione con l’Irsef, ente accreditato dal Miur per la formazione del personale docente. Agli insegnanti che parteciperanno verranno rilasciati 7 crediti formativi. Per partecipare occorre iscriversi entro il 22 gennaio compilando l’apposito modulo da restituire alla segreteria della scuola in via Ferrucci 11, unitamente al versamento di 50 euro come quota di iscrizione. Si può utilizzare anche il conto corrente bancario presso Banco Popolare, intestato a Fondazione Giovanni Chelli. Iban IT 84K05034 14302 00000000 5140.

Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]