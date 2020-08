“Be Human”: Sara Jane Ceccarelli in concerto al Forte San Rocco

Serata di grande musica al San Rocco Festival: venerdì 7 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, si esibisce la cantante italo-canadese Sara Jane Ceccarelli con il concerto “Be Human”. Vincitrice del primo premio del concorso “L’artista che non c’era” 2019 e del premio NuovoImaie 2019/20, ha scelto il San Rocco Festival come tappa maremmana del suo tour italiano.

La sua scrittura, contaminata dal cantautorato nordamericano, si tinge di pop, blues, jazz e musica popolare sudamericana. Dà vita a canzoni di cui è difficile definire il genere, e che unite alla sua voce delicata, ma carica di colori blues, trascinano il pubblico in un live che tocca l’anima. Sara Jane Ceccarelli canta perlopiù in inglese, con testi che raccontano di buffi personaggi e di umanità varia, accompagnata dai suoi ormai consolidati musicisti che condividono con lei il gioco sacro che è la musica.

Proporrà brani dal suo album “Colors” e brani inediti ancora non incisi, che verranno registrati a fine tour dopo averli suonati e arricchiti sui vari palchi. “Colors”, uscito nel 2016, è stato definito dal magazine “Cantautori Italiani” “tra i migliori dischi dell’anno”.

Sul palco con lei il fratello Paolo Ceccarelli, raffinato musicista che avrà con sé chitarra elettrica e lap steel guitar (rientrato da poco dal tour “Apriti cielo” con il cantautore romano Alessandro Mannarino), Lorenzo De Angelis alla chitarra acustica, basso e cori, e Matteo Dragoni alla batteria e glockenspiel. Arrangiamenti del pianista e polistrumentista romano Edoardo Petretti.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.

Si raccomanda di seguire le istruzioni per le norme anti-Covid.

E’ obbligatorio:

prenotare fornendo nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono;

indossare la mascherina fuori dell’area spettacolo; la si potrà togliere solo dopo essersi seduti nel posto assegnato.

L’area spettacolo sarà aperta alle 21; è preferibile arrivare 15 minuti prima per evitare assembramenti.

Prenotazioni

Cell. 335 5311591 (WhatsApp o Sms) – E-mail info@accademiamutamenti.it

Informazioni

www.prolocomarina.it

Facebook: Marina di Grosseto e Principina a Mare Pro Loco

Instagram: prolocomarinaprincipina