“Quattro passi nell’amore”: Ross in concerto al Punta Ala Music Fest

Protagonista del Punta Ala Music Fest, mercoledì 18 agosto, alle 22.30, è Ross in “Quattro passi nell’amore“. Il concerto si terrà al Prato Stage a ingresso libero, nel rispetto della normativa anticovid.

Già protagonista al Prato Stage sette anni fa con lo spettacolo “Vasco vs Liga”, che riscosse un grande successo, ritorna accompagnato da una grande band il direttore tecnico ed artistico del Punta Ala Music Fest, Rosario Aloisio, in arte Ross, nelle sue vesti preferite di cantautore, per presentare il nuovo lavoro discografico registrato in piena pandemia tra marzo 2020 e aprile 2021 dal titolo “Quattro passi nell’amore”.

Un pop-rock sobrio ed elegante per un percorso in musica e parole che tocca le dinamiche ed i meccanismi dell’amore che tutti più o meno conosciamo e con cui nel corso della nostra vita ci siamo almeno una volta confrontati..

Il prossimo appuntamento con il Punta Ala Music Fest è sabato 21 agosto, alle 22.30, al Prato Stage con FM Acoustic Duo.