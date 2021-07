La filarmonica “Giacomo Puccini” suona alla Rocca pisana: il programma del concerto

Domenica 18 luglio, alle 21.30, alla Rocca pisana di Scarlino si esibisce la filarmonica “Giacomo Puccini”: l’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail eventi2021@comune.scarlino.gr.it.

La banda musicale “Puccini” di Follonica è diretta da Giancarlo Gorelli: i musicisti suoneranno brani di musica leggera e della tradizione popolare.

Costituita alla fine del 1800, la formazione musicale da allora non ha mai smesso di suonare in manifestazioni nazionali e internazionali. Il presidente è Carlo Gistri. Con oltre 100 anni di storia alle spalle, la filarmonica sta vivendo un periodo di grande attività con un nutrito calendario di eventi e un organico di musicisti in continua crescita numerica e qualitativa. La filarmonica è anche promotrice di iniziative: dal 2009 viene organizzato a Follonica, nella seconda domenica di maggio, il raduno bandistico “Città di Follonica” con il coinvolgimento di numerosi complessi musicali da tutta Italia.