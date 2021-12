“Ricordati di me”: Carla Baldini, la Compagnia degli Accidiosi e “Le donne di Magliano” in concerto

Il Casello idraulico di via Roma, a Follonica, sabato 11 dicembre, alle 18, ospiterà uno spettacolo di teatro canzone realizzato dall’associazione Soul Diesis, in cui rivivono, fra storia, leggenda e tradizione popolare, i personaggi danteschi più memorabili, scolpiti nella nostra memoria per l’impatto descrittivo e la potenza delle loro storie.

Con atmosfere musicali sempre diverse, che vanno dalla ballata alla beguine, dal jazz waltz alla pizzica, ogni canzone dello spettacolo “Ricordati di me” descrive un personaggio e la sua storia: il traghettatore Caronte, figura infernale per antonomasia, Ulisse nella sua ricerca della conoscenza, Paolo e Francesca uniti nel loro amore eterno, l’eretico ghibellino Farinata degli Uberti, l’indovino Tiresia, il Conte Ugolino e la sua tragedia di uomo e padre. I vari personaggi si muovono in un inferno contemporaneo, segnato dalla pandemia, dove scontano un castigo “senza aver peccato”. Il concerto è a cura della Compagnia degli Accidiosi con la partecipazione del coro di musica popolare “Le donne di Magliano”.

Testi e musica sono frutto della collaborazione fra Cristiana Milaneschi (autrice dei testi) e Carla Baldini (ideatrice del progetto e autrice delle musiche), con la preziosa eccezione della ballata di Mauro Chechi “Pia de’ Tolomei”, già incisa dal coro “Le donne di Magliano”, di cui Carla Baldini è direttrice, nel cd “Donne che cantano le donne” (Believe Music-2018).

La Compagnia degli Accidiosi è composta da Carla Baldini (canto), Angelo Fucci (chitarra e cori), Dino Simone (fisarmonica e cori), Guglielmo Eboli (percussioni) e Riccardo Cavalieri (viola), con la partecipazione del coro di musica popolare “Le donne di Magliano”.

Ingresso gratuito, controllo del green pass all’interno.