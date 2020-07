“I capolavori pianistici”: concerto di Riccardo Gagliardi nel chiostro del teatro

Riccardo Gagliardi, giovanissimo talento grossetano, presenta mercoledì 22 luglio, alle 21.30, nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, il recital “I capolavori pianistici“, con musiche di Haydn, Bach/Busoni, Chopin.

Giovanissimo talento, Riccardo Gagliardi è nato a Grosseto nel 1997 da genitori entrambi pianisti; ha suonato in duo pianistico con Marianna Tongiorgi e come solista in importanti location italiane (Firenze, Pistoia, Napoli, Catania, Capri, Livorno, Siena, Lecco).

Dal 2014 al 2017 ha frequentato un corso triennale di direzione d’orchestra all’Accademia “Incontri con il maestro” di Imola con il maestro Marco Boni, direttore della Concertgebow Chamber Orchestra, e ha fondato l’orchestra da camera “Amadeus” a Grosseto.

Gagliardi studia attualmente con la professoressa Margarita Höhenrieder-Dornier alla Hochschule fur Musik und Theater di Monaco di Baviera e ha già tenuto numerosi concerti come solista (tra cui nell’Orlandosaal di Germering e nella Steinway House di Monaco) e in complessi cameristici.

Ingresso 5 euro.

Biglietteria e prenotazioni:

museo Magma: interno ex Ilva, tel. 0566.59027, martedì dalle 17.30 alle 23.30, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30;

biglietteria teatro: il giorno dello spettacolo, dalle 20.

Tutte le informazioni sul sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/.