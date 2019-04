“Recondite Armonie”: agli Industri un concerto dedicato a Gianfranco Luzzetti

Il festival musicale internazionale “Recondite Armonie” giunge a una delle date centrali della programmazione: il concerto dedicato alla collezione Gianfranco Luzzetti che tra pochi mesi sarà inaugurata nella nostra città.

L’ atteso appuntamento è per venerdì 3 maggio, alle 21, al Teatro degli Industri, nel centro storico di Grosseto.

Il grande violinista Yury Revich, che da tempo vive a Vienna, il quale ha incantato le platee di tutto il mondo con il suono dello Stradivari del 1709 con il quale si esibisce, sarà il protagonista della serata insieme all’Orchestra sinfonica Florentia, giovane realtà fiorentina diretta dal maestro Valentino Alfredo Zangara e costituita da musicisti italiani e non che si sono specializzati nei Conservatori e negli Istituti di alta formazione musicale della Toscana. In programma la sinfonia “Linz” di Mozart e il virtuosistico concerto per violino e orchestra di Bruch.

Una degustazione di vini e prodotti tipici realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con la cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, caseificio Il Fiorino e Ais Grosseto, compresa nel prezzo del biglietto, sarà offerta a tutti i presenti dopo il concerto nel foyer del teatro.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita tutti i giorni all’edicola La Pace di Grosseto (in via della Pace, davanti alla chiesa del Sacro Cuore) e venerdì 3 maggio dalle 19, direttamente sul luogo del concerto; il costo è di 15 euro intero, 12 euro ridotto per gli under 25 e soci del Festival e gratis per i bambini sotto i 10 anni di età.

Per informazioni, è possibile contattare la segreteria di “Recondite Armonie” al numero 320.6812722 all’indirizzo e-mail [email protected] o sul sito www.reconditearmonie.com.

La manifestazione è realizzata dall’associazione culturale “Recondite Armonie” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e del Lions Club Grosseto Host e con il sostegno di Fondazione Crf, centro commerciale Maremà, aeroporto di Grosseto, Assifin, Clan della Musica, Hotel Granduca, Keyboard Trust Foundation, sotto la direzione artistica del pianista Diego Benocci.