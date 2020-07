Torna “Recondite Armonie”: concerto al tramonto nel teatro vegetale

Riparte il festival musicale “Recondite Armonie”, con uno speciale concerto nel giardino d’autore di Botanical Dry Garden.

L’evento, il primo in assoluto del 2020 per “Recondite Armonie”, si svolgerà sabato primo agosto con inizio alle 18.30 nel magnifico spazio del Botanical Dry Garden, nel comune di Orbetello (Strada provinciale 160 Amiatina 42, Orbetello).

Ad inizio serata sarà possibile scoprire il giardino botanico, unico nel suo genere, e prendere parte all’aperitivo realizzato dal cuoco Danilo Speroni in collaborazione con aziende d’eccellenza del territorio grossetano che da anni sostengono la manifestazione; a seguire, nel suggestivo teatro vegetale, si svolgerà il concerto pianistico a 4 mani di Diego Benocci e Gala Chistiakova, rispettivamente direttore artistico e responsabile dei progetti internazionali del festival che, come solisti, in formazioni da camera e con orchestra, si sono esibiti in centinaia di concerti in Italia e all’estero riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica.

Il programma musicale è dedicato interamente al grande compositore russo Tchaikovsky con gli immortali capolavori tratti dai tre balletti “La bella addormentata”, “Il lago dei cigni”, “Lo Schiaccianoci” facenti parte del prossimo progetto discografico del duo pianistico Chistiakova/Benocci.

Botanical Dry Garden è un giardino botanico asciutto che ospita oltre 1.500 diverse specie di piante su una superficie di oltre 40.000 mq. Il parco coniuga estro paesaggistico e sensibilità verso l’ambiente, scegliendo di focalizzarsi su piante perenni capaci di sopravvivere con pochissima irrigazione. Qui viene proposto un percorso sensoriale che consente ai visitatori di scoprire specie raffinate e poco note, provenienti da tutto il mondo e tuttavia perfettamente integrate nel paesaggio mediterraneo. Questo spazio poliedrico ospita anche un percorso di arte contemporanea e un teatro all’aperto, scenario ideale per eventi suggestivi.

Il costo di partecipazione alla serata è di 20 euro (biglietto unico), i posti sono limitati, in ottemperanza alle norme del Governo vigenti, ed é obbligatoria la prenotazione alla segreteria di “Recondite Armonie” chiamando il numero 32.6812722 oppure scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

A condurre la serata sarà il giornalista grossetano Carlo Sestini

Sostenitori di questo primo evento sono Mates piante, Be Muse Performing Arts Foundation di Londra, Lions Club Grosseto Host e Assifin Assicurazioni di Grosseto. L’aperitivo é realizzato in collaborazione con Speroni Eventi, caseificio Il Fiorino, cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, Ais Grosseto di Antonio Stelli, soci Unicoop Tirreno di Grosseto.

Quest’anno “Recondite Armonie” ha dovuto “rinunciare” alla sua ricca programmazione primaverile, oltre 25 concerti, che dal 2014 porta in Maremma da marzo a fine giugno grandi solisti della classica e giovani talenti da ogni parte del mondo con il festival musicale internazionale e il progetto di scambio culturale Giovani musicisti russi.

“Il concerto del primo agosto – anticipa il direttore artistico Diego Benocci – prelude ad una nutrita serie di concerti che saranno presentati nei prossimi giorni, organizzati dall’associazione culturale ‘Recondite Armonie’ con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, dedicati principalmente al repertorio pianistico con importanti solisti del panorama internazionale, ma anche con giovani interpreti del territorio, che in questi lunghi mesi di emergenza non hanno avuto la possibilità di esprimere a pieno il loro talento“.