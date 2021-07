“Recondite armonie d’estate”: Diego Benocci e Gala Chistiakova in concerto nel teatro vegetale

Continua “Recondite armonie d’estate” con uno speciale concerto nel giardino d’autore di Botanical Dry Garden.

L’evento si svolgerà sabato 24 luglio, con inizio alle 20.00, nel magnifico spazio del Botanical Dry Garden, nel comune di Orbetello (Strada provinciale 160 Amiatina 42, Orbetello).

La serata prevede una ricca degustazione di vini e prodotti tipici del territorio curata da Speroni Eventi in collaborazione con aziende d’eccellenza, quali la cantina I vini di Maremma, Latte Maremma, caseificio Il Fiorino, Ais Grosseto nello spazio del Botanical Dry Garden, che nell’occasione sarà possibile scoprire e visitare, e, a seguire, il concerto a quattro mani dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova nel suggestivo teatro vegetale con un programma virtuosistico ed entusiasmante dedicato a Brahms e Liszt; un tributo alla danza con le sonorità zigane delle Danze ungheresi e la celeberrima seconda Rapsodia ungherese di Liszt; brani che fanno parte del prossimo progetto discografico che il duo si appresta a registrare in autunno dopo la recente uscita per l’etichetta Onclassical di un cd dedicato a Tchaikovsky con i tre balletti (“Schiaccianoci”, “Lago dei Cigni” e “Bella Addormentata”) che al concerto sarà possibile anche acquistare con una personale dedica dei pianisti.

Del duo Chistiakova Benocci scrive il maestro Pier Narciso Masi, uno dei maggiori pianisti italiani viventi: “Non posso fare a meno di esprimere la mia gioia nell’ascoltare il duo pianistico Chistiakova Benocci, per le loro doti di equilibrio perfetto, di fantasia sonora, di profonda carica emotiva, di grande virtuosismo strumentale. La loro comunicativa è estremamente coinvolgente, la loro gamma sonora ampia e variegata, accompagnata da un gusto e da una sapienza stilistica ragguardevole. Sono certo che questo splendido duo avrà grande successo”.

Il costo di partecipazione alla serata è di 30 euro (intero), 20 euro (ridotto) per under 25 e associati di “Recondite armonie”, per i bambini sotto gli otto anni l’ingresso è gratuito; i posti sono limitati, in ottemperanza alle norme del Governo vigenti, ed è obbligatoria la prenotazione alla segreteria di “Recondite armonie” chiamando il 320.6812722 oppure scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

A condurre la serata sarà il giornalista grossetano Carlo Sestini.

Sostengono l’associazione “Recondite armonie” in questo concerto Botanical Dry Garden, BeMuse Performing Arts Foundation di Londra, Comune e assessorato alla cultura di Grosseto, centro commerciale Maremà, Lions Club Grosseto Host, Assifin Assicurazioni, Seam aeroporto civile di Grosseto, Hotel Granduca, Speroni Eventi, Clan della Musica, Internetfly Comunicazione, Giovanni Rossetti fotografo, Giuliano e Nuccia Parlanti.

BotanicalDryGarden è un giardino botanico asciutto che ospita oltre 1.500 diverse specie di piante su una superficie di oltre 40.000 mq. Il parco coniuga estro paesaggistico e sensibilità verso l’ambiente, scegliendo di focalizzarsi su piante perenni capaci di sopravvivere con pochissima irrigazione. Qui viene proposto un percorso sensoriale che consente ai visitatori di scoprire specie raffinate e poco note, provenienti da tutto il mondo e tuttavia perfettamente integrate nel paesaggio mediterraneo. Questo spazio poliedrico ospita anche un percorso di arte contemporanea e un teatro all’aperto, scenario ideale per eventi suggestivi.