“Music & Wine”: il Real Duo in concerto nel chiostro della biblioteca Chelliana

La grande tradizione musicale italiana, e partenopea in particolare, interpretata dagli italianissimi mandolino e chitarra, che ne sono gli strumenti musicali di riferimento, sarà la protagonista del secondo appuntamento dei concerti del festival “Music & Wine”, che si svolgerà nel chiostro della biblioteca Chelliana di Grosseto, in via Mazzini, martedì 20 luglio alle 21.15.

Lo spettacolo, un vero e proprio viaggio nella memoria musicale, verrà proposto dal Real Duo, uno degli ensemble storici per questo tipo di particolare formazione strumentale e al quale anche molti compositori contemporanei hanno dedicato vari lavori, è formato da Luciano Damiani al mandolino e da Michele Libraro alla chitarra. Ha all’attivo un’intensa attività concertistica in Italia e in tutta Europa, come pure anche varie registrazioni televisive e discografiche. Lo spettacolo, come da tradizione per il festival, sarà aperto da una presentazione dei migliori vini rosati del territorio a cura dell’associazione “Rosae Maris”.

Il programma musicale presentato dal duo, molto gustoso e salottiero, spazierà da compositori italiani (molti dei quali di cultura partenopea) dell’Ottocento fino ad approdare al tango e alla musica sudamericana del Novecento, mettendo in luci le ottime doti di flessibilità dei due strumenti a corda.

Al termine del concerto, non essendo possibili le classiche degustazioni enologiche, verrà effettuato un simpatico sorteggio così che tre “fortunati” fra il pubblico presente potranno portare a casa e degustare un’ottima bottiglia dei vini presentati.

In ottemperanza ai DM anti Covid l’ingresso allo spettacolo è contingentato, con posti distanziati e assegnati che possono essere prenotati presso l’associazione Amici del Quartetto al numero 333.9905662 (anche Whatsapp) o inviando una e-mail a amiquart@gmail.com

L’ingresso è a pagamento (10,00 euro).