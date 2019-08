Il Quartetto Cavranera in concerto: viaggio nella musica popolare in piazza del Castello

Sabato 31 agosto, alle 21, in piazza del Castello, a Montemerano, il Quartetto Cavranera si esibirà in un concerto.

Danze, ballate, ninne nanne: un viaggio nella musica popolare dell’Italia del centro-nord con il suono di chitarra, fisarmonica e ocarina.

Cavranera è un progetto musicale nato nel 2007 con lo scopo di riproporre, con arrangiamenti originali, canzoni popolari di area prevalentemente centro settentrionale. La comune esperienza corale dei componenti del quartetto fa sì che le parti vocali abbiano un ruolo centrale nella proposta musicale.

Molti canti sono accompagnati dal suono di chitarra, fisarmonica, clarinetto, flauto e ocarina. Cavranera ha al suo attivo diversi concerti sia in Italia che all’estero.

Il Quartetto è composto da Frida Forlani (voce, chitarra), Fabio Galliani (voce, ocarina, clarinetto), Barbara Giorgi (voce), Elio Pugliese (voce, fisarmonica, chitarra).

Fabio Galliani è sicuramente il più grande suonatore di ocarina a livello mondiale. Negli ultimi anni ha effettuato tournées in Giappone, Corea e Cina, durante le quali ha tenuto concerti, masterclasses e conferenze sull’ocarina.

Con questo gruppo ha preso parte a centinaia di concerti, in Italia ed all’estero (Australia, Argentina, Cile, Usa, Corea, Giappone e Cina) e a decine di incisioni discografiche. Come cantante e suonatore di flauto dolce ha collaborato con vari cori ed ensemble, dedicandosi in particolare alla musica antica.

Il programma

Ecco il programma del concerto:

1 – Baraben (Tradizionale, Appennino tosco/emiliano);

2 – Fa la nana (Tradizionale, Appennino tosco/emiliano);

3 – Bella ciao (Tradizionale);

4 – Addio morettin ti lascio (Tradizionale, mondine);

5 – Ama chi ti ama (Tradizionale, mondine);

6 – La ligera (Tradizionale, Appennino tosco/emiliano);

7 – La pesca dell’anello (Tradizionale, Toscana);

8 – Cori cori Bepi (Tradizionale, Polesine);

9 – La mi mama vol che fila (Tradizionale, Lombardia);

10 – Sciur parun (Tradizionale, mondine);

11 – Tutti mi dicon Maremma (Tradizionale, Toscana);

12 – Laurina la va in filanda (Tradizionale, Lombardia);

13 – Ven Mingon (Tradizionale Appennino tosco/emiliano);

15 – Se te se mes su l’asen (Tradizionale, Lombardia).