Concerto alla scuola di musica: protagonisti gli allievi del corso di perfezionamento al pianoforte

La scuola comunale di musica di Follonica, “Bonello Bonarelli”, ha ospitato per il terzo anno consecutivo il corso di perfezionamento dedicato al pianoforte, tenuto dall’ex docente dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Hector Moreno.

Le lezioni sono iniziate venerdì 6 e si concluderanno domenica 8 settembre con un concerto finale dei giovani pianisti provenienti da tutta la Toscana. Nell’auditorium della scuola di via Argentarola 2 (in zona Pratoranieri, a Follonica), alle 18, i musicisti si esibiranno in brani di Chopin, Schubert, Mendelssohn e Prokofiev.

Ma non solo: sempre nella giornata di domenica, alle 15, è in programma la seconda edizione del “Concorso romantico”. Gli studenti del corso di Hector Moreno dovranno suonare un brano di fronte alla commissione formata dal pianista argentino Norberto Capelli e dalla direttrice della scuola comunale di musica di Follonica, Sabrina Gabellieri. Due momenti per mettere in pratica quanto imparato in questi giorni di studio: grazie al corso i pianisti hanno perfezionato le loro conoscenze con il supporto costante del maestro Moreno, docente in pensione di fama internazionale.

L’evento è stato anche l’occasione per dare il via ufficiale alle iscrizioni ai corsi di musica della “Bonarelli”: come sempre l’offerta proposta dall’istituto di Follonica è ampia e dedicata ad allievi di ogni età. Per informazioni sulle lezioni e sui docenti chiamare il numero 0566.260036 oppure inviare una mail a [email protected]

Il concerto è a ingresso gratuito.