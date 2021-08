“Piano solo”: doppio concerto gratuito di Danilo Rea all’anfiteatro del Leccio

La grande musica torna a Capalbio, domani, martedì 10 agosto, con un doppio appuntamento alle 21 e alle 22.30 con Danilo Rea, all’anfiteatro del Leccio. Il concerto “Piano solo” rientra nel palinsesto di eventi estivi promosso da Fondazione Capalbio e dall’amministrazione comunale e che si legano alla mostra dedicata a Niki de Saint Phalle, in programma fino al 3 novembre prossimo.

Due concerti in cui il grande pianista jazz mescolerà pezzi celebri e improvvisazioni, per emozionare il pubblico.

Ricercatissimo in ambito pop e jazz, Danilo Rea è considerato uno dei migliori pianisti italiani. Diplomatosi al conservatorio di Santa Cecilia a Roma, non ha mai abbandonato la sua passione per la musica che coltiva da quando è bambino. Da circa 30 anni è il pianista di fiducia di Mina (dal 1989 è presente in quasi tutti i suoi dischi), ha collaborato, tra gli altri, con Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e di recente con Gino Paoli, insieme ai più grandi musicisti jazz della scena italiana ed internazionale, con i quali ha occasione di dare spazio alla libera improvvisazione su temi melodici celebri.

Ha lavorato anche con numerosi personaggi di spicco del panorama jazz internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Michael Brecker, Kenny Wheeler, John Scofield, Joe Lovano, Toots Thielemans, esibendosi in tutto il mondo.

Attualmente, tra i suoi tanti progetti, fa coppia fissa con Gino Paoli, con il bellissimo progetto “Due come noi”, con Massimo Moriconi e Alfredo Golino nel progetto dedicato a Mina “Tre per una”, e si esibisce in solo.

Dal 2020 lo si può ascoltare ogni sabato in radio (Radio Rai1) nel programma musicale Il Jazzista Imperfetto che conduce con il giornalista e scrittore Marco Videtta.

A Capalbio, quindi, donerà al pubblico un assaggio della sua straordinaria arte, in un doppio concerto gratuito pensato per poter accogliere, nel rispetto delle norme anticovid, il maggior pubblico possibile (prenotazione obbligatoria inviando un’email a fondazionecapalbio@gmail.com).

Il cartellone estivo di Capalbio prosegue mercoledì 11 e giovedì 12 agosto con altri due appuntamenti del Lux Award, il premio cinematografico del Parlamento Europeo, e con il concerto dei Cromatica Music Home previsto il 14 agosto in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo.