Due cori, quasi 250 bambini, tra i quali alcuni piccoli profughi ucraini. Tutti sul palco del Teatro Moderno, sabato 21 maggio alle ore 21, per esibirsi in un concerto benefico a favore della popolazione ucraina. L’iniziativa è dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 diretto da Annamaria Carbone in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, la Caritas diocesana di Grosseto, Teatri di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura. I biglietti per assistere al concerto (10 euro) potranno essere acquistati al botteghino del teatro prima del concerto, oppure rivolgendosi al comitato dei genitori o ai plessi di via Giotto e via Einaudi.

«Il nostro istituto – ricorda la dirigente Annamaria Carbone – da anni segue il progetto musicale nazionale DM 8/11 curato dal maestro Alberto Solari. Abbiamo tre ensemble: il “Coro Sei quarte” (le classi quinte della primaria di via Giotto), il “Coro dei Gionaudi” (classi quinte della primaria di via Einaudi) e il “Coro Maestrale” (classi terze). Il concerto per l’Ucraina vedrà esibirsi i bambini delle classi quarte e quinte, in tutto circa 120 alunni per ogni coro: accompagnati al pianoforte da Solari, eseguiranno un repertorio tutto originale composto dal maestro proprio per questo progetto. È davvero un’occasione speciale per tanti motivi: non solo perché i bambini torneranno ad esibirsi dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, ma soprattutto perché l’incasso sarà devoluto alla Caritas grossetana con l’obiettivo di aiutare i profughi ucraini. E non solo: negli ultimi giorni sono entrati a far parte dei due cori Gionaudi e Sei quarte anche alcuni bambini fuggiti dalla guerra, ormai diventati parte integrante del gruppo».

Alberto Solari – insegnante, compositore e direttore d’orchestra – da alcuni anni segue il progetto DM 8/11 per l’Istituto comprensivo Grosseto 4 ed è anche direttore di alcune formazioni orchestrali dei progetti della Regione Toscana. In varie occasioni ha accompagnato i cori del Comprensivo grossetano facendoli cantare con grandi orchestre giovanili toscane nell’ambito del progetto Re.Mu.Tp come il concerto di apertura dell’anno scolastico in Piazza del Duomo a Firenze del 15 settembre 2021.