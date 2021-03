“Aspettando il premio Scriabin”: l’orchestra “Vivace” in concerto agli Industri

Va in scena il secondo appuntamento della rassegna “Aspettando il premio Scriabin“, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione musicale “Scriabin”, presieduta da Antonio di Cristofano.

Sabato 20 marzo, alle 21, trasmesso gratuitamente in diretta streaming sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto” e sul canale YouTube “Teatri di Grosseto Official”, è in programma il concerto dell’orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto diretta da Massimo Merone.

La formazione è nata nel 2018 dalla volontà dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto” di offrire ai musicisti maremmani tra i 16 e i 26 anni la possibilità di mettersi alla prova e formarsi, e nel contempo per promuovere la musica sinfonica in Maremma.

A condurre i giovani strumentisti sarà Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista. I brani eseguiti dall’orchestra “Vivace” saranno l’Aria di Bach, il Concerto in do RV 112 e il Concerto dall’estro armonico n. 10 per 4 violini e archi Telemann – Concerto polonaise di Vivaldi, la Serenata op.7 e la Chanson d’autrefois di Pierné e la Serenata per archi di Leyden.