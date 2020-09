L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nella chiesa di San Francesco

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi in concerto venerdì 2 ottobre, alle 21.15, nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

L’ensemble sarà diretto da Giancarlo De Lorenzo e per l’occasione ospiterà come solista Evgeny Konnov al pianoforte.

Il programma prevede l’esecuzione di due composizioni di Beehoven: il Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra (opera 58) e la Sinfonia numero 1 in Do maggiore (opera 21). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994 (www.orchestragrosseto.it).

Il pianista solista del concerto, Evgeny Konnov, 27enne talento uzbeko ormai di fama mondiale, è un habitué della Maremma: a Grosseto, infatti, ha vinto l’edizione 2019 del Premio internazionale pianistico “Scriabin” al Teatro degli Industri e il direttore artistico Antonio Di Cristofano lo ha più volte invitato ad esibirsi in città.

L’orchestra sarà diretta da Giancarlo De Lorenzo: classe 1959, ha studiato al Conservatorio di Brescia diplomandosi in organo e composizione organistica con il maestro Franco Castelli. Inoltre, ha studiato composizione e direzione d’orchestra con il maestro Cataldo. Ha diretto in più occasioni prestigiose formazioni italiane e straniere e dal gennaio 2012 è direttore principale ospite dell’Orchestra filarmonica italiana e dell’Orchestra sinfonica di Grosseto.