“Vivace” e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” per la prima volta insieme in concerto

L’ultimo appuntamento della stagione 2019 per l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e per l’orchestra giovanile “Vivace” è un concerto davvero speciale: per la prima volta in assoluto, infatti, le due formazioni si esibiranno insieme.

Concerto che andrà in scena domenica 27 ottobre, alle 18, nella sala contrattazioni della Camera di commercio, in via Cairoli a Grosseto (ingresso a offerta).

E per l’occasione il programma prevede l’esecuzione di due tra le più celebri sinfonie di Mozart e Schubert, dirette dal maestro Pietro Mazzetti (nella foto), un giovanissimo talento. Nel dettaglio, la Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore D.485 di Schubert e la Sinfonia nimero 40 in sol minore K.550 di Mozart.

Il direttore, Pietro Mazzetti (Firenze, 1996) fin da piccolo si è esibito da solo e in gruppo in vari ensemble della Scuola di musica di Fiesole, che ha frequentato, ed è stato primo percussionista-timpanista nell’Orchestra dei ragazzi della stessa scuola per più di 10 anni, esordendo il primo gennaio 2005 al Teatro comunale di Firenze. Dal 2014 è stato in graduatoria per l’Orchestra giovanile italiana, con la quale collabora frequentemente sia nel ruolo di percussionista che di timpanista, così come – in tournée nazionali, europee e mondiali – con altre orchestre, associazioni e compagini tra cui la Filarmonica di Fiesole, l’Orchestra pucciniana di Torre del Lago, l’Orchestra sinfonica di San Remo, e l’Orchestra “Città di Grosseto”. Nel 2012 ha creato “Cupiditas”, una vera orchestra sinfonica giovanile che si sostiene grazie all’impegno degli stessi componenti.

Attualmente è iscritto al triennio di Direzione d’orchestra al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e dal 2018 collabora con la Fondazione Maggio musicale fiorentino, in qualità di direttore, in spettacoli per le famiglie.