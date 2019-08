L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto alla Fortezza: ingresso gratuito

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna a esibirsi a Marina di Grosseto.

L’appuntamento con un nuovo concerto della stagione 2019 dell’ensemble è per sabato 3 agosto, alle 21.15, alla fortezza di San Rocco (ingresso libero fino alla capienza massima dei posti disponibili). Uno scenario particolarmente suggestivo per un evento estivo da non perdere.

L’orchestra sarà diretta da Simeone Tartaglione e si esibirà accompagnando il violino di Alessandra Cuffaro. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Corigliano (Voyage per orchestra d’archi), Mannino (Concerto numero 2 per violino e orchestra, opera 447) e Respighi (Antiche danze e arie per liuto: III Suite).

Simeone Tartaglione, agrigentino, si è laureato con lode in Lettere a indirizzo musicologico all’Università di Palermo, e si è diplomato alla scuola di composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Santa Cecilia di Roma con Bruno Aprea, perfezionandosi con Gustav Meier al Peabody Institute della Johns Hopkins University e con Harold Farberman alla Bard University di New York.

Ha all’attivo anche un’intensa carriera come pianista, diploma conseguito sotto la guida di Laura Riolo e Livia Giacchino. La sua carriera si è sviluppata anche negli Stati Uniti, come – tra i vari incarichi – direttore musicale della Newark Symphony Orchestra e docente di direzione d’orchestra alla Catholic University of America a Washington. Ha diretto 600 musicisti in occasione della visita di Papa Francesco a Washington, trasmessa dalla Cnn.

A Marina di Grosseto si esibirà con la moglie, la violinista Alessandra Cuffaro, musicista che può vantare il record di essere la prima donna esecutrice italiana dei “24 Capricci” di Paganini in un concerto. Ha conseguito il diploma di Musica da camera al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e tiene concerti in tutto il mondo.

Sabato 3 agosto appuntamento a Marina di Grosseto.