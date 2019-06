L’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto al Cassero

La serie di concerti estivi dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto riparte domenica 30 giugno alle 21.15 al Cassero di Grosseto (ingresso a pagamento; informazioni sul sito www.orchestragrosseto.it).

Il concerto sarà diretto da Oliver Weder e vedrà l’esibizione di Misha Quint al violoncello. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Mozart (La finta giardiniera, ouverture K 196) e di Haydn (Concerto numero 1 in do maggiore per violoncello e orchestra e Sinfonia numero 43 in mi bemolle maggiore “Mercury”).

Oliver Weder, direttore d’orchestra di grande esperienza internazionale, è stato direttore musicale principale del Teatro di Stato “Rimsky-Korsakov” del Conservatorio di San Pietroburgo e direttore ospite permanente al Kirov; attualmente è direttore stabile della Thueringen Symphony Orchestra e dell’Orchestra dell’Opera “Rudolstadt” in Germania.

Misha Quint è un violoncellista russo di fama internazionale, che in carriera è stato anche fondatore, direttore e docente del festival-laboratorio Interharmony che per alcuni anni ha avuto sede ad Arcidosso. Nato a Leningrado, ha cominciato a studiare il violoncello all’età di 9 anni e si è esibito per la prima volta con un’orchestra a 13 anni. Nella sua lunga carriera si è esibito – tra le altre formazioni – con Russian Orchestras, Moscow State Symphony, Leningrad Philharmonic Orchestra e Leningrad State Orchestra. Dal 1989 lavora anche negli Stati Uniti: ha suonato con Brooklyn Philharmonic, Metropolitan Symphony e New York Chamber Orchestra. È stato premiato ai Global Music Awards 2016 con tre medaglie d’oro nelle categorie Artist, New release e Album.