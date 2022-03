“Note di primavera”: l’orchestra “Città di Grosseto” in concerto nella chiesa di San Francesco

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi domenica 20 marzo, alle 21, nella chiesa di San Francesco, con il primo appuntamento della rassegna “Note di primavera” (biglietto unico 10 euro; chiamare il numero 333.5372994 per prenotare). L’ensemble sarà diretto per l’occasione da Svilen Simeonov, mentre al pianoforte solista si esibirà Maurizio Barboro.

Il programma della serata prevede l’esecuzione delle “Antiche danze e Arie per liuto: Suite III per orchestra d’archi” di Respighi, del “Concerto n. 12 in la maggiore K. 414 per pianoforte e orchestra” di Mozart e della “Sinfonia n. 1 in re maggiore” di Haydn.

Maurizio Barboro si è formato artisticamente sotto la guida di Lya De Barberiis all’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma. Premiato, come solista e in duo pianistico, in concorsi pianistici nazionali, dal 1980 ha intrapreso un’intensa carriera solistica che lo ha visto collaborare con orchestre prestigiose e direttori di provata esperienza in tutta Europa, America e Asia. È titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio “Paganini” di Genova, tiene masterclass in varie accademie europee ed è spesso chiamato a far parte di giurie di concorsi pianistici.

Svilen Simeonov, direttore, arrangiatore e insegnante di fama internazionale, si è affermato come uno dei più importanti direttori d’orchestra della Bulgaria. Si è diplomato all’Accademia statale di Sofia e all’Accademia di musica e danza di Plovdiv con una laurea in clarinetto e direzione d’orchestra e ha completato gli studi di direzione d’orchestra all’Accademia di musica di Vienna. Ha diretto in Europa, Asia e America, in molte fra le più prestigiose sale da concerto come la Berlin Philharmonic Hall, la Golden Hall del Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Seoul Art Center in Korea, la Victoria Hall a Ginevra, l’Auditorium Rai “Toscanini” di Torino, il Palau de la Musica a Barcellona e molte altre. Dal 2019 è stato inserito fra gli artisti dell’Associazione per la promozione internazionale della musica e della cultura.