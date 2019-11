“Mio gioco preferito european Tour”: Nek in concerto al Teatro Moderno

Sarà Nek ad aprire il cartellone di quattro spettacoli in programma al Teatro Moderno di Grosseto tra novembre e la fine dell’anno.

Le manifestazioni sono prodotte nel capoluogo maremmano dalla Leg Live Emotion Group di Sandro Giacomelli, con l’azienda Sistema srl e la collaborazione del Comune di Grosseto.

Il cantautore emiliano si esibirà sabato 9 novembre, alle 21.

Nek è in concerto in Italia e in Europa con il “Mio gioco preferito european tour”: dall’8 novembre al 23 gennaio 2020 Nek sarà impegnato in un tour di 30 date che farà tappa nelle grandi città europee e nei principali teatri di tutta Italia.

Il “Mio gioco preferito european Tour” sarà un’occasione che permetterà ai fan italiani e non di ascoltare live il suo nuovo album “Il mio gioco preferito”, che contiene i singoli di successo “Mi farò trovare pronto” e “La storia del mondo”, e tutti i più grandi successi dei suoi 25 anni di carriera.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito di Ticket One o al botteghino del Teatro Moderno sabato 9 novembre, giorno del concerto. Info line al numero 392.4308616.

Ecco tutti i punti vendita Ticket One in provincia di Grosseto: