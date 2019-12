Concerto di Natale al Teatro Fonderia Leopolda: sul palco il Ginger Brew e Sisters & Brothers Gospel Choir Ensamble

Il tradizionale concerto di Natale di Follonica si terrà giovedì 19 dicembre al Teatro Fonderia Leopolda, alle 21.15.

Ad esibirsi il Ginger Brew e Sisters & Brothers Gospel Choir Ensamble, per una notte speciale dedicata alla musica religiosa afro – americana; interprete d’eccezione Ginger Brew, cantante ghanese di spessore internazionale, conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte, ospite d’eccezione del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, prestigioso coro gospel italiano diretto da Carla Baldini.

Un coro di 25 elementi, più una sezione ritmica composta da tastiere, basso elettrico e batteria, e infine una cantante straordinaria per dare vita ad un concerto unico, capace di trasmettere il significato più profondo di questo trascinante genere e coinvolgere coro e pubblico in un unico canto.

In programma i classici della musica gospel e spiritual (“Oh, Happy Day”, “Swing Low Sweet Chariot”, “Amazing Grace”…), canzoni immortali come “Imagine”, “What a Wonderful World” ed alcuni gospel originali composti da Carla Baldini. Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da “shouting”, “call and response” e perfetto interplay fra voci soliste, coro e musicisti.

Il concerto è organizzato dall’amministrazione comunale di Follonica in collaborazione con la scuola comunale di musica.

I biglietti saranno in vendita alla Proloco di via Roma 49 già da martedì 3 dicembre: posto unico numerato al costo di 10 euro.