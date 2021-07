“Music & Wine”: gran finale con il flamenco nel chiostro della biblioteca

Gran finale, di quelli davvero con il botto, per i concerti di “Music & Wine“, quello previsto nel grazioso chiostro della biblioteca comunale Chelliana di Grosseto, sabato 31 luglio alle 21.15, prima che il festival si trasferisca in giro per il territorio provinciale fino agli ultimi giorni di agosto.

Ad animare la serata, tutta dedicata alla Spagna e al flamenco, ci penserà Carlos Piñana, uno dei chitarristi flamenchi più acclamati a livello internazionale, con il suo trio formato anche da Rainer María Zehetbauer alla seconda chitarra e da Miguel Ángel Orengo alle percussioni.

Nello spettacolo proposto, dal titolo “Da la raíz al Alma”, i due pilastri principali del flamenco, la musica e la danza, il corpo e l’anima come combinazione ideale, sono ritratti con tutte le tinte e i sapori di Spagna. Il suo autore e interprete principale, Carlos Piñana, è riconosciuto tra i più grandi chitarristi spagnoli di flamenco del nostro tempo e notevole è la sua produzione sia discografica che editoriale. Diplomato nel 1998 in chitarra classica al Conservatorio superior de música de Murcia, Piñana ha successivamente seguito vari corsi di specializzazione avvicinando la cultura classica a quella moderna, specializzandosi nella chitarra flamenco e nell’insegnamento. Attualmente è professore di chitarra flamenca allo stesso Conservatorio superior de Música di Murcia.

Una ghiotta occasione musicale dunque, di quelle davvero da non perdere, che sarà come sempre impreziosita dalla presentazione dei migliori vini rosati di Maremma a cura dell’associazione “Rosae Maris” con Elisabetta Ceccariglia. Non essendo possibile la degustazione, al termine del concerto alcune bottiglie dei vini presentati saranno sorteggiate e donate al pubblico per una successiva degustazione “casalinga”.

In ottemperanza ai DM anti Covid l’ingresso allo spettacolo sarà contingentato e i posti a sedere, distanziati e assegnati, potranno essere prenotati presso l’associazione Amici del Quartetto al numero 333.9905662 (anche Whatsapp) o inviando una email a amiquart@gmail.com . Il costo del biglietto di ingresso è di € 10,00.

Lo spettacolo è organizzato dell’associazione Amici del Quartetto in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, la biblioteca comunale Chelliana e la Fondazione Grosseto Cultura.