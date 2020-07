“Music & Wine”: nuovo concerto nel chiostro della biblioteca Chelliana

Prosegue con grande successo e un ulteriore “tutto esaurito” la trentesima edizione del festival “Music & Wine” nel chiostro della biblioteca Chelliana di Grosseto, con l’evento di martedì 28 luglio, alle 21.15, e che vedrà protagonista della serata il duo formato da Giovanna Savino al flauto e Angelo Olivieri alla chitarra con un programma musicale davvero accattivante che guiderà il pubblico in una sorta di “percorso sonoro” che si snoderà dai brani rinascimentali fino alla musica pop dei giorni nostri.

Un percorso peraltro ben strutturato che proporrà agli ascoltatori i brani e le melodie più celebri e conosciute, spesso usate dal cinema e dalla pubblicità. I due musicisti liguri, da moltissimi anni attivi sulla scena musicale italiana e internazionale, eseguiranno infatti musiche di anonimo del secolo XVI, Bellini, Debussy, Cohen, Dylan, Lucio Dalla, I Beatles, Chopin, Ibert, Piazzolla in un programma davvero travolgente di un viaggio sonoro che vede il flauto e la chitarra (due fra gli strumenti più eclettici e popolari) sia agli albori della loro storia strumentale, sia inseriti perfettamente nella musica rock e pop contemporanea.

Farà poi da degno corollario alla serata, come oramai di consueto, la presentazione dei migliori vini rosati del territorio a cura dell’Associazione “Rosae Maris”, tre dei quali poi alla fine del concerto verranno sorteggiati e donati ad altrettante fortunate persone del pubblico presente.

Il festival “Music & Wine”, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e dall’associazione Amici del Quartetto e che era iniziato il 14 luglio scorso, si concluderà poi il primo agosto con un attesissimo concerto lirico che avrà come protagonisti la soprano Ilaria Iaquinta e il pianista Giacomo Serra, entrambi artisti del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli.

Purtroppo, dato il numero assai ridotto di ingressi consentiti in ottemperanza al D.M. legato al Covid-19, i posti del concerto del 28 luglio sono già esauriti, anche se gli organizzatori hanno promesso alcune dirette Facebook sulla pagina di “Music & Wine”, ma vi sono ancora alcuni posti per l’evento finale del primo agosto, per cui gli interessati dovranno affrettarsi a prenotare i biglietti on line contattando direttamente l’associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662, -anche sms o WhatsApp) o per e-mail (amiquart@gmail.com).

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del festival, al link www.musicwinefestival.it, e sul sito della biblioteca Chelliana.