“Music & Wine”: il “Kaleidotrio” in concerto nel chiostro della biblioteca Chelliana

Dopo l’enorme successo della serata di apertura con l’applauditissimo concerto del trio della famiglia Lanzini, il secondo evento del trentesimo festival internazionale “Music & Wine” (Summer) ospita, martedì 21 luglio, alle 21.15, nel chiostro della biblioteca Chelliana di Grosseto, il “Kaleidotrio” formato da Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clarinetto e clarinetto basso e Gianni Fassetta alla fisarmonica, con lo spettacolo “Di scena… e di danza”, un fantastico percorso sonoro dedicato alla musica nata sia per il cinema, che per il teatro e la danza.

Dal duetto buffo di Rossini a “C’era una volta il West”, da “La vita è bella” alla Ciarda di Monti fino al tango di Gardel e al celeberrimo Tico Tico, un trio eclettico di grandi professionisti della scena musicale italiana farà rivivere agli ascoltatori tutti quei ricordi e quelle sensazioni ricevute davanti a film famosi piuttosto che scene teatrali e di danza oramai impresse nella memoria collettiva.

Verranno infatti proposti brani di Verdi, Rossini, Piovani, Monti, Gardel, Piazzolla e con un ampio spazio dedicato a Ennio Morricone. Anche in questa occasione, come già avvenuto nella prima serata, il fortunato connubio fra la grande musica e i grandi vini del territorio si svolgerà con una formula diversa ma ugualmente simpatica e accattivante, già molto apprezzata dal pubblico: prima del concerto infatti, Elisabetta Ceccariglia dell’associazione “Rosae Maris” e alcuni produttori presenteranno tre fra i migliori vini del nostro territorio i quali poi al termine dello spettacolo verranno estratti a sorte per il pubblico presente, per una successiva degustazione a casa.

Purtroppo, dato il contingentamento degli ingressi in ottemperanza al D.M. legato al Covid-19, i posti sono già esauriti, anche se gli organizzatori promettono alcune dirette che verranno effettuate durante la serata sulla pagina Facebook di “Music & Wine”.

Anche i posti per i prossimi concerti di Music & Wine (28 luglio, 1° agosto) sono in esaurimento, per cui gli interessati dovranno affrettarsi a prenotare i biglietti on line contattando direttamente l’associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662, anche sms o WhatsApp) che per e-mail (amiquart@gmail.com).

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival www.musicwinefestival.it e sul sito della biblioteca Chelliana.