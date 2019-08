“Music & Wine”: le colonne sonore del cinema e dei cartoni animati protagoniste al Cassero

Un divertente programma musicale che strizzerà l’occhio alla musica del cinema, dei telefilm e dei cartoons, interpretato da uno dei quintetti di ottoni “storici” italiani per una serata dall’atmosfera rilassata e un po’ scanzonata, porterà sul palco del Cassero di Grosseto, mercoledì 7 agosto, alle 21.30, il quintetto di ottoni “Mousikè” nell’ambito del XXIX festival internazionale “Music & Wine”.

Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto da una degustazione dei migliori vini rosati della Maremma a cura di “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia, mentre la fedele riproduzione del Palazzo dei Priori di Magliano in Toscana, a cura dell’artigiano maglianese Fabrizio Lamioni, sarà in mostra nella piazza del pozzo.

Lo speciale “quintetto”, formato da Roberto Maffeis e Rocco Guerini alle trombe, Damiano Servalli al corno, Adamo Carrara al trombone e Giacomo Bernardi al basso tuba, farà rivivere tutta la magia delle “brass band” americane con un programma davvero accattivante, all’interno del quale le colonne sonore di Superman, Accademia di Polizia, I Pirati dei Caraibi e dei film più famosi di Walt Disney trasporteranno l’ascoltatore in un clima festoso e scintillante.

Dal 1992, anno della propria fondazione, il Quintetto di Ottoni Mousikè ha effettuato centinaia di concerti sia in Italia che all’estero e la propria inclinazione e duttilità ad affrontare ogni tipo di repertorio è sfociata nell’incisione di diversi cd, a testimonianza delle evoluzioni musicali attraversate dal Quintett Brass Mousikè e della padronanza tecnico-artistica dei cinque componenti.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, è a pagamento (10 euro il biglietto intero, 8 euro quello ridotto) e il botteghino al Cassero sarà aperto a partire dalle 20.

L’ampio programma di Music & Wine, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, continuerà poi nei paesi all’interno della provincia con interessanti concerti a Vallerona (10 agosto), Campagnatico (11 agosto), Cinigiano (14 agosto).

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 – e-mail: [email protected])