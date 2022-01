Mina e Battisti si incontrano in concerto: appuntamento al Nuovo cinema

Si chiude stasera, lunedì 4 gennaio, al Nuovo cinema di Manciano, alle 21.15, con un omaggio a Mina e a Battisti, la serie dei concerti di Natale organizzata dall’amministrazione comunale di Manciano per la direzione artistica dell’associazione musicale Manciano Street Music Festival.

Sarà una serata dedicata a due monumenti della musica italiana: Lucio Battisti e Mina, attraverso un concerto che ripercorre le carriere di questi artisti che più volte si sono incontrati. Le voci saranno di Daniela Samperi e Paolo Tenerini (voce e chitarra), accompagnate da Alessio Buccella (pianoforte) e le curiosità e gli aneddoti saranno raccontati dal critico musicale Daniele Sgherri.

Per il rispetto delle normative anti Covid e per la sicurezza di tutti è obbligatorio esibire il green pass rafforzato (come da normativa in vigore) e l’uso della mascherina ffp2.